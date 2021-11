Jorge Jesus e o embate com o Sp. Braga: “Vai ser um grande jogo”

Treinador do Benfica mostrou também desagrado com uma notícia sobre alegado mal-estar no balneário da equipa.

O Benfica não vence há três encontros, em diferentes competições, e perdeu a liderança da Liga portuguesa na jornada passada, após empatar no terreno do Estoril Praia (1-1). É neste contexto que vai enfrentar no domingo (21h15, BTV) um Sp. Braga em maré alta, com sete vitórias e três empates nos últimos 10 desafios.

"Acho que vai ser um excelente jogo, com golo, porque as duas equipas, quanto têm a bola, pensam em ser muito criativas e procuram o golo com facilidade. E os jogos entre boas equipas, normalmente, proporcionam bons jogos e dificuldades a ambas as equipas. O que queremos é deixar mais dificuldades ao [Sporting de] Braga do que eles possam deixar ao Benfica”, analisou Jorge Jesus.

O treinador dos “encarnados” sublinhou que se trata de um adversário que tem “alguns anos com o mesmo treinador”, considerou que isso “faz com que esteja cada vez mais forte” e anteviu um “excelente espectáculo” no Estádio da Luz, entre o actual terceiro e quarto classificados do campeonato.

Mas a conferência de imprensa de lançamento do jogo também ficou marcada por reparos de Jorge Jesus à comunicação social, depois de uma notícia ter dado conta de um alegado mal-estar com o central Otamendi. “Esta semana apareceu na comunicação social um caso que foi plantado. Uma mentira onde incluíram uma grande pessoa, que é o Otamendi. O capitão sabe dos limites sobre a responsabilidade que tem. Isto foi intencional e com o objectivo de dividir o clube, de colocar os benfiquistas a pensar em coisas que não existem. Este grupo está seguro e unido”, garantiu.