Crystal Palace acaba com série invencível de Bruno Lage

Depois de uma série de jogos quase só com vitórias e de ter chegado à discussão de um lugar europeu, o Wolverhampton perdeu neste sábado com o Crystal Palace por 2-0 em jogo da 11.ª ronda da Premier League inglesa. A equipa orientada por Bruno Lage já não perdia desde 18 de Setembro, mas esta série chegou ao fim perante os comandados de Patrick Vieira, que, na ronda anterior, tinha derrotado o Manchester City.

Como habitual, os “wolves” tiveram uma dose generosa de jogadores portugueses no “onze” inicial (José Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Trincão) e ainda entraram Daniel Podence e Fábio Silva na segunda parte, mas quem triunfou foi o Crystal Palace, com golos de Zaha (61’) e Gallagher (78’). A derrota deixa a equipa de Bruno Lage no 8.º lugar, com 16 pontos.

Mais acima na classificação, o Chelsea não conseguiu melhor que um empate (1-1) em Stamford Bridge perante o Burnley, penúltimo classificado. Com este empate e com o triunfo do City em Old Trafford, a vantagem dos “blues” em relação ao campeão em título baixou para apenas três pontos. Quem também pode beneficiar com este empate do Chelsea é o Liverpool, que pode reduzir a diferença em relação ao líder para apenas um ponto se triunfar neste domingo, em Londres, frente ao West Ham.