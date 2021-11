Borussia Dortmund perde em Leipzig

O Borussia Dortmund, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, atrasou-se na perseguição ao líder Bayern de Munique, ao perder por 2-1 na visita ao Leipzig, em jogo da 11.ª jornada da liga alemã de futebol, no qual André Silva entrou aos 69’.

A equipa da casa, que segue na quinta posição, com menos 10 pontos do que o líder Bayern, inaugurou o marcador aos 29’, com um golo de Nkunku, que, aos 68’, assistiu Poulsen para o segundo, numa altura em que a partida estava empatada a um golo, depois de Marco Reus ter faturado para os visitantes (52').

O avançado português entrou em jogo aos 69’, para o lugar do autor do segundo golo do Leipzig, num jogo em que Raphael Guerreiro, lesionado há cerca de um mês, voltou a não ser opção no Dortmund.

A derrota deixa o Borussia Dortmund a quatro pontos do Bayern de Munique, que lidera a prova com 28 pontos e que hoje impôs a primeira derrota da época ao Friburgo, terceiro classificado, com 22 pontos.