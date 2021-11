Bayern também ganha sem golear

Bávaros triunfam no Allianz Arena por 2-0 sobre o Friburgo na 11.ª jornada da Bundesliga.

Cinco dias depois de ter goleado o Benfica na Liga doa Campeões, o Bayern Munique voltou à acção na Bundesliga com um triunfo por 2-1 sobre o Friburgo no Allianz Arena.

Depois de tantas vitórias robustas (e uma inesperada goleada sofrida na Taça da Alemanha), o Bayern teve uma rara vitória económica. Goretzka colocou o campeão germânico na frente aos 30’, com assistência de Thomas Muller, e Lewandowski fez o 2-0 já com a segunda parte bem adiantada, aos 75’.

No tempo de compensação, Haberer ainda reduziu para os visitantes, mas não foi o suficiente para fazer mossa aos bávaros, que seguem na frente, com 28 pontos, mais quatro que o Borussia Dortmund, que tem um jogo difícil neste sábado com uma visita ao RB Leipzig.