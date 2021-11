Cinanima 2021: expandir a animação para além da tela

Expandir o cinema de animação para fora do estrito limite dos ecrãs; entender esta arte também como pretexto e meio de reflexão sobre o mundo actual e as questões que afectam os cidadãos; estender o programa a vários lugares de Espinho e da região em volta. São estes, em resumo, os principais objectivos do programa elaborado por Pedro Serrazina neste primeiro ano em que assume a direcção do Cinanima, o Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, cujo calendário oficial decorre de 8 a 14 de Novembro, mas que terá uma espécie de prequela – este sábado, no Centro Multimeios, às 21h30 –, com a antestreia nacional da longa-metragem Where Is Anne Frank?, de Ari Folman (Valsa com Bashir).