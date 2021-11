Braga em Risco (re)começa neste sábado e quer ser a “casa da ilustração”

A quinta edição do Braga em Risco – Encontro de Ilustração arranca oficialmente este sábado, quando na Galeria do Paço da Reitoria da Universidade do Minho for entregue, às 11h, o Prémio da Bienal Eixo Atlântico 2021. Com valor monetário de oito mil euros, será recebido por um dos 17 finalistas das mãos do presidente da câmara da cidade, Ricardo Rio.