Covid-19. Auto-agendamento da terceira dose para maiores de 75 anos já começou

O auto-agendamento para a dose de reforço da vacina contra a covid-19 para os maiores de 75 anos arrancou esta sexta-feira. O processo arranca na próxima segunda-feira para quem tem 70 ou mais anos.

As pessoas com mais de 75 anos já podem agendar a vacinação simultânea para a terceira dose da vacina contra a covid-19 e a gripe. O utente pode depois decidir se toma as duas ou apenas uma das vacinas. O processo é feito através do portal criado pelo Ministério da Saúde para esse efeito.

De acordo com a Direcção-Geral da Saúde, os utentes continuam a ser convocados através de uma SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a covid-19.

A modalidade “casa aberta” para os maiores de 80 anos começa na próxima semana. A DGS aconselha os utentes que se vão dirigir aos centros de vacinação para receberem a dose de reforço, “a consultarem o horário da “casa aberta” do centro de vacinação da sua residência e procurar, sempre que possível, os períodos da tarde, que têm geralmente menos afluência”.

Número de vacinados com terceira dose a aumentar

A DGS esclarece, em comunicado enviado às redacções, que 315 mil pessoas já levaram a dose de reforço contra a covid-19 e recorda que 86% da população já recebeu as duas doses da vacina. Foram ainda administradas 740 mil vacinas contra a gripe.

O anúncio da DGS surge depois de notícias que dão conta de problemas no processo de auto-agendamento por parte dos idosos. De acordo com dados recolhidos pelo PÚBLICO junto da DGS, na quinta-feira, apenas 14.165 usaram o portal, ou seja, menos de 1800 por dia. Uma percentagem mínima: em Portugal há mais de 696 mil pessoas com idade igual ou superior a 80 anos.