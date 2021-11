José Manuel Fernandes, apoiante de Rangel, diz que o adversário do PSD nas legislativas é António Costa

O presidente do PSD mostrou disponibilidade para “tentar comprimir” os prazos das eleições directas e do congresso do partido em “uma ou duas semanas” e assim garantir melhores condições ao partido para disputar as eleições legislativas antecipadas para 30 de Janeiro. Este cenário colocado agora por Rui Rio encontra receptividade em José Manuel Fernandes, um apoiante de peso de Paulo Rangel, que, contudo, não vê neste gesto do líder partidário um sinal de aproximação às teses do seu adversário, mas uma mudança de estratégia.