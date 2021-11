As frases-chave do Presidente da República para justificar eleições a 30 de Janeiro

O Presidente da República explicou esta quinta-feira ao país que dissolveu a Assembleia da República porque se “dividiu a base de apoio do Governo”.

A dissolução da Assembleia da República já se adivinhava, a data, anunciada no final da declaração, era o que todos queriam saber. Em nove minutos e poucos segundos, o Presidente da República explicou as suas decisões antes de devolver a palavra aos portugueses. Aqui ficam algumas das frases mais marcantes do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa: