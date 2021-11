A guerra informática entre o Conselho Superior da Magistratura e o Ministério da Justiça

As decisões dos tribunais superiores são publicadas por duas plataformas concorrentes, uma do Conselho Superior de Magistratura e outra do Ministério da Justiça.

Infelizmente, no nosso país, a publicação das decisões dos tribunais continua a ser de uma pobreza que nos devia envergonhar a todos e, em particular, aos que têm responsabilidades neste domínio da Justiça. Não valerá a pena recuar aos tempos das edições em papel do Boletim do Ministério da Justiça ou da Colectânea de Jurisprudência, mas a verdade é que muitos dos males de que padece a actual situação de divulgação informatizada das decisões dos nossos tribunais são uma continuação dos defeitos e vícios desses tempos.