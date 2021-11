Líder do Senado de Nova Jérsia derrotado por camionista republicano sem experiência política

Steve Sweeney, senador de Nova Jérsia desde 2001 e presidente do Senado estadual há uma década, foi afastado por Edward Durr, um camionista que gastou o equivalente a 2000 euros na sua campanha.

A eleição de um republicano para o cargo de governador da Virgínia, após uma seca de 11 anos, foi o ponto alto do sucesso dos conservadores norte-americanos na noite eleitoral de terça-feira nos Estados Unidos. Mas foi em Nova Jérsia que o Partido Democrata sofreu a sua derrota mais humilhante: Steve Sweeney, um dos mais influentes políticos do estado, e presidente do Senado de Nova Jérsia há mais de uma década, foi derrotado por Edward Durr, um camionista de uma empresa de mudanças sem qualquer experiência política.