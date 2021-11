Gaia cria projecto para combater isolamento e solidão dos idosos

Cada voluntário do Ser+Vizinh@ fica encarregue de um pequeno grupo de pessoas idosas de forma a criar uma relação de confiança e estabilidade.

A Câmara de Vila Nova de Gaia criou o projeto Ser+Vizinh@ para combater o isolamento e a solidão dos idosos, estando a sua viabilidade a ser testada na freguesia de Oliveira do Douro até ao final do ano.

O Ser+Vizinh@, que funciona com voluntários, tem como objectivos combater o isolamento da população idosa, diminuir o risco e promover a inclusão social, numa lógica de trabalho em rede com a população local, explicou a autarquia, em comunicado.

Neste âmbito será possível sinalizar situações de vulnerabilidade e perigo, envolvendo os serviços sociais de Vila Nova de Gaia, a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e o Instituto da Segurança Social para se encontrar uma solução adequada a cada caso, sublinhou.

“Com este projecto, pretende-se, assim, contribuir para um reforço da empatia e do cuidar do outro, promovendo a solidariedade na comunidade e reforçando os laços entre vizinhos”, vincou.

A cada voluntário (inscritos na Bolsa de Voluntariado do Município) é afecto um pequeno grupo de pessoas idosas para permitir criar uma relação de confiança e estabilidade, realçou a câmara.

A estes cabe-lhes fazer visitas, verificar o bem-estar e situações de emergência da pessoa idosa (económica, social ou alimentar), reportar alterações no bem-estar e situações de emergência ao coordenador-voluntário, participar em reuniões de grupo e colaborar na realização de dias/actividades lúdicas.

Por sua vez, o coordenador-voluntário reporta todas as situações à Divisão de Acção Social e Voluntariado (DASV), articulando-se sempre com as entidades e serviços competentes, tais como serviços municipais, forças de polícia, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), juntas de freguesia e entidades de saúde.

A autarquia sustentou que em todo o processo a comunidade civil é convidada a intervir, nomeadamente os vizinhos, tendo-se já registado um “envolvimento significativo” como voluntários.

“Também os jovens, alguns serviços como pichelaria, electricidade e restauração, bem como as farmácias podem ser parte activa de um processo que pretende sinalizar casos de isolamento/solidão, carência económica e possíveis situações de violência doméstica”, reforçou.

Devido à dimensão e heterogeneidade territorial e populacional deste concelho do distrito do Porto, a autarquia decidiu, numa primeira fase, implementar este projecto em apenas uma freguesia para aferir a sua viabilidade e a adesão por parte da comunidade, ressalvou.

Numa fase posterior, o projecto deverá ser implementado noutras freguesias, sublinhou o município.

O concelho de Vila Nova de Gaia tem 52.201 pessoas com mais de 65 anos de idade.

Segundo a PORDATA, é o quarto concelho mais envelhecido de Portugal, mas está a 56 lugares de ser o município português com menor índice de dependência de pessoas idosas.