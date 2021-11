CDU quer criar conselho municipal para apoiar comunidades estrangeiras no Porto

A vereadora da CDU na Câmara do Porto quer que a autarquia crie um Conselho Consultivo Municipal das Comunidades para promover “uma primeira aproximação a estas comunidades”, garantindo que este seja “representativo” e garanta a “participação” destas pessoas, ouvindo “os seus problemas e dificuldades e os seus contributos para uma política municipal empenhada na promoção da inclusão social e da interculturalidade”.

A proposta de recomendação de Ilda Figueiredo vai ser levada a votação na próxima reunião de câmara, na segunda-feira.

No Porto, refere o documento, estão identificados pelo Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 17.177 estrangeiros a residir na cidade em situação regular. Mas a estes residentes legais junta-se “um número indeterminado de estrangeiros em processo de regularização”, aponta a vereadora. “Estes irregulares estão em situação muito mais frágil que a maioria dos regulares. É aqui que abunda o trabalho sem contrato e sem descontos para a segurança social, e as casas sem contrato de arrendamento.”

Ainda segundo os dados do SEF, citados na proposta, as comunidades mais numerosas são provenientes provenientes de fora da União Europeia são o Brasil (7652), Cabo Verde (609) e China (568).