Árvore de Natal gigante regressa ao Porto

Depois de um ano de interregno, por causa da pandemia, Porto volta a ter uma árvore de Natal com 34 metros de altura em frente ao edifício da câmara. Iluminação é ligada no dia 1 de Dezembro

A já tradicional árvore de Natal do Porto vai regressar à Avenida dos Aliados, depois de um ano sem festejos por causa da pandemia. A Câmara do Porto já está a montar a estrutura com 34 metros de altura e 15,5 de largura, mas desta vez o interior não será visitável.

Além deste “símbolo por excelência da quadra festiva”, que ficará de novo junto ao edifício dos Paços do Concelho, o município celebrou com a Associação de Comerciantes do Porto um contrato para instalar iluminações de Natal na cidade, num investimento de 550 mil euros. As luzes, instaladas em 80 locais, deverão ser ligadas no feriado de 1 de Dezembro.

“Entre ruas, praças, largos e jardins da cidade, haverá perto de 900 peças ornamentais a dar uma luz e colorido especial às zonas de maior presença de comércio tradicional e pontos de interesse da cidade, num total de 23 zonas – onde se incluem as ruas de Santa Catarina, Sá da Bandeira, Bolhão ou Fernandes Tomás, entre muitas outras”, revela o município numa nota publicada no seu site.