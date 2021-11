Três receitas do Casal Mistério que “tem de fazer pelo menos uma vez na vida”

No novo livro, 101 Receitas que tem de fazer pelo menos uma vez na vida , Ele e Ela, o casal que mantém o anonimato reúne as receitas que mais marcaram a vida em conjunto. O PÚBLICO seleccionou três.

Ao abrir o mais recente livro da autoria do Casal Mistério, um casal que existe mas que não revela quem é, há uma proposta em letra manuscrita: “Comece pelo último capítulo. A vida é demasiado curta para deixar a sobremesa para o fim!” e vem assinado por “Ela” e “Ele”, o casal que se conheceu à volta da comida e que tem feito desta um modo de vida. Primeiro, o blogue onde tudo nasceu e que é agora um site com mais de um milhão de visualizações por mês; onde além da crítica a restaurantes e a hotéis, há também uma loja online. O casal tem ainda um canal no YouTube com receitas.