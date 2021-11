A mãe morreu em 1975. E John passou décadas atrás do Oldsmobile dela

Uma das memórias mais queridas que John Berry guarda da mãe é dela a conduzir um Oldsmobile Cutlass Supreme de 1971, com uns óculos de sol enormes e um lenço à volta da cabeça. Na altura, ele tinha 11 anos e passeava pelas ruas de Defiance, no estado norte-americano de Ohio, no banco de trás do descapotável verde-lima da mãe, já que a capota estava quase sempre recolhida.