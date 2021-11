Cantora brasileira Marília Mendonça morre em queda de avião em Minas Gerais

A artista de 26 anos, um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo no Brasil, ia dar um concerto em Minas Gerais. Causa do acidência ainda não é conhecida.

A cantora brasileira Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira depois de o avião em que seguia ter caído perto de uma queda de água no interior de Minas Gerais, confirmaram fontes oficiais.

A morte foi confirmada inicialmente pelos bombeiros e, posteriormente, pela assessoria da cantora, que num primeiro comunicado tinha avançado que a jovem tinha sido resgatada com vida da aeronave de pequeno porte.

O local da queda do avião POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS Fotogaleria POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS

“O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informa que nesta sexta-feira ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas mortais”, indicaram os bombeiros num comunicado enviado à imprensa.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, foram identificados “cinco corpos no avião” e confirmadas “três mortes, incluindo a da cantora”. Já a assessoria da cantora e compositora fala em cinco mortes.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, o produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião. O avião descolou de Goiânia com destino a Caratinga/Minas Gerais, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos”, informou em nota a assessoria da cantora.

Marília Mendonça deslocava-se para um espectáculo em Minas Gerais e, minutos antes da queda, partilhou um vídeo a entrar na aeronave com capacidade para seis passageiros. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente, mas vários investigadores foram enviados para o local.

A jovem artista, de 26 anos, é um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo no Brasil e já actuou em Portugal em 2019, na Altice Arena.

Marília Dias Mendonça nasceu no Estado de Goiás em Julho de 1995. O seu primeiro EP foi lançado em 2014, com músicas como Alô Porteiro e Sentimento Louco. Mas a projecção nacional foi alcançada mais tarde, em 2016, com o álbum de estreia, “Marília Mendonça”, que conta com músicas de sucesso como Infiel, Folgado, Saudade do Meu Ex e Eu sei de Cor.

Apelidada de “rainha da sofrência”, devido às letras emotivas das músicas, Marília continuou a fazer furor durante a pandemia de covid-19, batendo recordes nas redes sociais nas transmissões ao vivo que fazia, chegando a obter mais de 3,5 milhões de acessos no canal do YouTube.

Recentemente, Marília juntou-se à dupla sertaneja Maiara e Maraísa e lançou o projecto “Patroas” que se dedica a transmitir letras de poder feminino e de exaltação da voz das mulheres no sertanejo. Marília Mendonça deixa um filho que completa dois anos de idade em Dezembro.