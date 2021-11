Ovar convida-nos a sentar “À Mesa com Júlio Dinis”

Caldo de abóbora e nabo temperado com pão e azeite, orelheira de porco, frango guisado com arroz e tarte de maçã. São estas algumas das propostas gastronómicas que, entre os próximos dias 11 e 14, irão ser apresentadas em oito restaurantes de Ovar, num evento que evoca o escritor Júlio Dinis e, muito particularmente, a obra “As Pupilas do Senhor Reitor”, escrita durante a sua estada naquele concelho, em 1863. A proposta passa por estar “À Mesa com Júlio Dinis”, no ano em que se assinalam 150 anos da sua morte, aproveitando também outras actividades culturais paralelas, nomeadamente um almoço literário, uma exposição e as visitas gratuitas à casa onde o escritor viveu.

O programa preparado pela câmara municipal parte do trabalho que já tinha sido feito, há uns anos, pela Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar e com a colaboração do chef Luís Lavrador: foi publicado um livro, com o título “À Mesa com Júlio Dinis”, com várias receitas que tiveram por base as referências gastronómicas da obra literária “As Pupilas do Senhor Reitor”. “Essa obra é um prodígio do imaginário alimentar”, destaca Luís Lavrador, a propósito da narrativa que lhe serviu de inspiração para a criação de várias receitas. Algumas delas – são duas ementas, com quatro pratos cada -, vão, agora, ser servidas nos restaurantes que responderam positivamente ao desafio lançado pela autarquia e que já tiveram a oportunidade de participar num workshop orientado, precisamente, por Lavrador.

“Os pratos foram devidamente experimentados e tenho a certeza que irão estar muito bons”, perspectiva o chefe reconhecido pelo cargo que ocupou na Selecção Portuguesa de Futebol e por ter arrecadado prémios como o de Chef Cozinheiro do Ano 2006 e Chef Silva 2010, atribuído pela Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómicas. Ainda que o ponto de partida sejam as receitas originais do livro “À Mesa com Júlio Dinis”, as equipas dos restaurantes aderentes tiveram liberdade para fazerem pequenas alterações às receitas, de forma a trabalharem “os produtos da terra e a cozinha de proximidade”, assevera o cozinheiro.

“À Mesa com Júlio Dinis” irá passar pelos estabelecimentos Bar CAO (dias 11 e 12, ao almoço), Gaby – A minha casa (jantar de dia 11, almoço e jantar de 12 e 13 e almoço de dia 14), Ó Chico (jantar de dia 11, e almoço e jantar de 12 e 13), O Gordo – Bifes & Coisas (almoço e jantar de dia 12 e jantar no dia 13), Pote Restaurante (almoço e jantar de dias 12 e 13, e almoço de 14), Praça dos Chopinhos (almoço e jantar de dias 12, 13 e 14), Restaurante Dom Henrique (jantar de dias 12 e 13 e almoço de dia 14), e Toca – Restaurante & Tapas (almoço de jantar de dias 11, 12 e 13).

Visitas gratuitas ao Museu Júlio Dinis

Durante o fim-de-semana gastronómico, a autarquia dinamiza várias actividades complementares ao evento, que pretendem alargar o envolvimento da comunidade. Nos dias 11, 12 e 13, o Museu Júlio Dinis – Uma Casa Ovarense estará aberto ao público, com entrada gratuita. Já no dia 14, domingo, acontecerá um “Almoço Literário”, com ponto de encontro no museu (10h) e passagem pela “Casa dos Campos”. A viagem termina à mesa e o almoço será servido na Sede do Grupo Folclórico “Os Moliceiros”, com a degustação das receitas “dinisianas”.

Referência, ainda, para a exposição da ilustração de “O Canto da Sereia”, conto/novela de Júlio Dinis, por Pedro Podre, que está aberta ao público no mercado municipal e pode ser visitada até 22 de Novembro.

A cultura vai, assim, estar “ao serviço da economia local, dinamizando os restaurantes e reforçando a coesão territorial”, destacou Alexandre Rosas, vereador do município de Ovar, a propósito da iniciativa que surge no âmbito do projecto de programação cultural em rede em parceria com a SEMA – Associação Empresarial e os com os municípios de Albergaria-a-Velha, Estarreja, Murtosa e Sever do Vouga.