O Hotel Farol chegou aos 100 anos com energia e força para continuar a brilhar

O Verão já lá vai, é um facto, mas não há frio que ofusque a imagem que nos é dada a apreciar a partir da varanda do quarto. Uma praia quase deserta, repartida por um paredão suficientemente forte para amainar o mar – que ali, em plena barra, se quer o mais brando possível – e precedida por uma imponente estrutura de betão. Podia ser apenas mais um farol, mas a sua dimensão não engana: são 62 metros de altura, medida mais do que suficiente para o tornar um dos maiores da Europa e, indubitavelmente, o mais alto de Portugal. É ele quem ilumina a linha de costa da região de Aveiro. É ele quem dá nome ao hotel e café que se fixaram junto à sua base. Já lá vão 100 anos, garante a família que tem vindo a gerir esta pequena unidade hoteleira da praia da Barra, em Ílhavo, desde a década de 80 do século passado.