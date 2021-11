Almeida com “Sabores de Outono” para promover produtos locais

O município de Almeida vai promover, ao longo do mês, os “Sabores de Outono”, evento que inclui três iniciativas dedicadas aos produtos endógenos do território.

Entre os dias 6 e 28 de Novembro, a autarquia de Almeida organiza uma exposição de produtos endógenos, um mercadinho de Outono (dia 13) e uma visita guiada encenada dedicada à “Lenda de São Martinho e Rota dos Sabores” (dia 13).

“Estas iniciativas têm por objectivo dar continuidade ao trabalho de promoção e divulgação das potencialidades do concelho, que a câmara municipal através da Divisão de Turismo tem desenvolvido ao longo dos anos”, refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota do município, a exposição de produtos endógenos vai estar patente ao público de 6 a 28 de Novembro, nos espaços do Turismo Municipal de Almeida e de Vilar Formoso.

Da mostra dos diversos produtos do território fazem parte mel, azeite, frutos secos, doces, compotas, licores, vinhos e doçaria (Bola Doce, Meia Lua, Pastel “23”, Loreto, entre outros), que poderão ser apreciados e adquiridos nos dois espaços municipais.

No dia 13, também um sábado, irá decorrer no antigo Quartel das Esquadras, no centro histórico de Almeida, o mercadinho de Outono, com mostra e venda de produtos locais. A iniciativa, a realizar entre as 10h30 e as 16h30, vai dar a conhecer “o que de melhor se faz” no território, segundo a organização.

No mesmo dia, com o objectivo de assinalar o São Martinho, a Divisão de Turismo da Câmara Municipal de Almeida realiza uma visita guiada encenada sobre a “Lenda de São Martinho e Rota dos Sabores”, das 11h00 às 12h30.

Durante a iniciativa, a personagem de São Martinho “irá percorrer o centro histórico, com paragem nos agentes locais para degustação de iguarias”, adianta a autarquia de Almeida, localizado no distrito da Guarda, junto à fronteira com Espanha.

Para participar na visita guiada encenada, que tem vagas limitadas, é necessário inscrever-se até ao dia 10, no Turismo Municipal de Almeida, presencialmente, por telefone (271 149 451) ou e-mail.

“Desperte a curiosidade e venha apreciar os produtos endógenos!”, é o desafio lançado pelo município ao público interessado em visitar Almeida, uma das doze Aldeias Históricas de Portugal. A antiga praça-forte de Almeida, construída nos séculos XVII e XVIII, é considerada uma “jóia” da arquitectura militar abaluartada.

Os municípios de Almeida, Elvas, Marvão e Valença formalizaram, em Dezembro de 2019, junto da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a candidatura conjunta das Fortalezas Abaluartadas da Raia a Património Mundial.