7 dias, 7 fugas: das vistas ao palato, contam-se histórias e provam-se memórias

Monsanto encerra a rede de Aldeias Históricas em festa, o Luso entra no Rally Legends e o Alto Alentejo põe em marcha o Festival Internacional Balões de Ar Quente. Para aconchegar o estômago, Lisboa marca Encontro com Vinhos, Grândola petisca nas Semanas Gastronómicas, Portimão abre a Feira de São Martinho e Vila Nova da Barquinha senta-se À Mesa com Azeite.

Sábado, 6: Monsanto (e)Namora

A aldeia “mais portuguesa de Portugal” dá o cenário para a última paragem do ciclo 12 em Rede - Aldeias em Festa. O périplo pelas Aldeias Históricas de Portugal começou em Junho, em Trancoso, e termina agora em Monsanto, com uma viagem pelos escritos de Fernando Namora – que também por ali passou no exercício da sua profissão de médico. São eles que inspiram o programa, tecido com o mote Histórias da Aldeia: entre a Noite e a Madrugada. Vem servido por visitas guiadas, uma rota pelos restaurantes e tascas, oficinas gastronómicas, a música de Sete Lágrimas e do Ensemble Med, palestras (entre elas, a que dá Novas Abordagens ao Adufe Tradicional) e a mostra de produtos endógenos, com outras actividades e surpresas pelo meio. Entre mitos e lendas, evoca-se também o legado de D. Manuel I, no ano em que se assinalam os 500 anos da sua morte. À semelhança dos encontros anteriores, o alinhamento põe um pé também no online, com transmissão em directo no Facebook das Aldeias Históricas de Portugal. A festa começa às 10h e tem entrada livre, sujeita a inscrição no Posto de Turismo de Monsanto ou através dos contactos 277 202 900 e turismo@cm-idanhanova.pt.

Domingo, 7: lendas à pista

Nas estradas e encostas do Luso e da Mata Nacional do Bussaco, está tudo a postos para o Rally Legends. Entre 5 e 7 de Novembro, a quinta edição da corrida – que, adianta a organizadora LusoClássicos, será a maior de sempre – põe na pista 78 participantes, de bandeira nacional, mas também vindos de Itália, Finlândia, Espanha, França e Inglaterra. Entre as lendas ao volante contam-se Rui Madeira, Paolo Diana e Ilkka Kalmanlehto. Já nas motorizadas, desfilam carros de época, dos anos 1970 e 80, até à actualidade. Os mapas de troços e provas estão disponíveis no site oficial.

Segunda, 8: encontro marcado com vinhos

Entre 6 e 8 de Novembro, o Centro de Congressos de Lisboa volta a ser o ponto de Encontro com Vinhos. A 22.ª edição do certame organizado pela Revista de Vinhos, vem com a carta recheada. Na montra estão mais de três mil rótulos, de produtores nacionais e internacionais, harmonizados com masterclasses, conversas, sessões Taste Drive e o fórum para sommeliers profissionais Somm.Hood. A dar mais corpo ao programa, está o italiano Paolo Basso, que no currículo traz as distinções de Melhor Sommelier da Europa (2010) e Melhor Sommelier do Mundo (2013), e que é convidado a entrar n’ O Desafio de Lisboa: uma prova às cegas com vinhos de Portugal, França, Itália e Espanha. As portas estão abertas para o público geral, das 14h às 21h (sábado) e das 14h às 20h (domingo). Segunda abrem das 11h às 19h, mas a entrada está reservada a profissionais do sector. O bilhete diário custa 10€.

Terça, 9: sobe e desce

Alter do Chão, Fronteira, Monforte e Ponte de Sor são os eixos em que se move o FIBAQ - Festival Internacional Balões de Ar Quente, que decorre entre 8 e 14 de Novembro. Com 24 anos de experiência no ar, e com o carimbo da Publibalão e do clube de balonismo Alentejo Sem Fronteiras, a iniciativa promete colorir o céu alentejano com dezenas de balões, abrindo também os cestos à população, que é “convidada a viver a inesquecível experiência de voar” – o acesso é feito com a aquisição da pulseira solidária, um donativo de 50€/pessoa que reverte para as corporações de bombeiros das localidades. Aos voos livres (às 7h e às 14h30), juntam-se baptismos de voo num balão fixo (às 10h) e o Night Glow, um espectáculo nocturno de luz, cor e som (dia 13, às 20h, em Ponte de Sor), ambas com entrada gratuita. O programa completo está aqui.

Quarta, 10: chocastanha no prato

Doces e aromatizadas pelo São Martinho. Assim chegam a Novembro as Semanas Gastronómicas de Grândola, prontas a pôr o chocolate e a castanha no mesmo prato. Entre 6 e 14 de Novembro, doze restaurantes do município alinham ementas para todos os gostos, com estes ingredientes. Os comensais mais tradicionais podem pedir um coelho na telha, uns lombinhos de porco assados ou um bacalhau no forno, todos acompanhados pelo fruto da época, e um boa mousse (com cheirinho e picante à disposição) ou um bolo de chocolate para a sobremesa. Os mais audazes podem contar com o doce ingrediente metido no molho de um bitoque, numas migas de castanha com peito de pato, no “vulcão” de um bolo de cenoura ou mesmo numa piza. A lista de estabelecimentos aderentes – e respectivas ementas – pode ser consultada aqui.

Quinta, 11: São Martinho com séculos

Cumprindo uma tradição secular, Portimão torna a deixar-se invadir pelo cheirinho a magusto – e com apetite redobrado, depois do cancelamento do ano passado, por causa da pandemia. Entre 5 e 14 de Novembro, a Feira de São Martinho monta a sua 358.ª edição, tendo como iguarias principais as castanhas acabadas de sair do assador, mas investindo noutros aromas e sabores, servidos pelos vários bares e tasquinhas que marcam presença no Parque de Feiras e Exposições de Portimão. Isto sem esquecer o artesanato, os brinquedos e outras produções à venda nos expositores. Entre frutos, petiscos e compras, há ainda lugar para carrosséis, carrinhos-de-choque e jogos, onde jovens e famílias têm direito a preços especiais em dias específicos (respectivamente, 10 e 14 de Novembro). Os amantes das quatro e duas rodas são brindados, como habitualmente, com exposições de automóveis e motos. A feira funciona todos os dias, nos seguintes horários: sexta e sábado, das 10h à 1h (excepto no primeiro dia, em que abre às 16h), e de domingo a quinta, das 10h às 24h.

Sexta, 12: lagar à mesa

Se as oliveiras do brasão de Vila Nova da Barquinha revelam os créditos da terra na produção de azeite, há uma mostra gastronómica que leva esses créditos à mesa. Dos lagares locais sai o néctar dourado novo, pronto a regar petingas no forno, polvo à lagareiro, sopa de couve e outras propostas. A 21.ª edição da iniciativa À Mesa com Azeite é servida por nove restaurantes do concelho a partir de dia 6 de Novembro e por ali fica até 5 de Dezembro (mais informações aqui). Além de saciar o palato, também satisfaz a curiosidade de quem quiser conhecer por dentro um lagar: o do Casalinho, na Praia do Ribatejo, está aberto a visitas guiadas (marcações pelo número 919929393).