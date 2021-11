Xavi vai pagar para treinar o Barcelona

Noutros tempos, o Barcelona nem pensava quando lhe pediam para passar um cheque de cinco milhões de euros. Esses tempos já lá vão. Os “blaugrana” vivem asfixiados por uma crise financeira gigante – que se foi agravando ao longo dos anos – e sem qualquer capacidade para pagar o que quer que seja por quem quer que seja. Mas lá conseguiram arranjar uma forma de satisfazer as pretensões do Al Sadd para ter Xavi Hernández como novo treinador. Segundo relatos da imprensa espanhola, terá sido o próprio Xavi a pagar parte da sua cláusula de rescisão ao clube do Qatar para viabilizar o seu regresso a Camp Nou.

Da parte do Barcelona, nada é ainda oficial. Xavi é esperado neste sábado na Catalunha e deverá seguir de imediato para a Galiza, onde irá assistir ao Celta de Vigo-Barcelona, ainda com Sergi Barjuán no banco “blaugrana”. Só na segunda-feira é que a contratação de Xavi deverá ser oficial, com uma conferência de imprensa em Camp Nou onde também estará o presidente do clube Joan Laporta, para explicar todos os pormenores da rocambolesca história que conduziu Xavi de volta a casa.

Sabia-se que Xavi era a única opção para substituir Ronald Koeman. O Barça enviou dois emissários a Doha para negociar com o Al Sadd, clube onde Xavi terminou a carreira como jogador e onde estava a dar os primeiros passos como treinador. O clube qatari exigia o pagamento na íntegra da cláusula de rescisão – cinco milhões de euros – mas o Barcelona queria ficar com o treinador sem ter de pagar o que quer que fosse.

Durante a manhã, o Al Sadd oficializou o negócio, referindo que os catalães tinham concordado em pagar a totalidade da cláusula, mas o Barça fez passar a mensagem, através da imprensa, que não existia qualquer acordo neste sentido. Mas o desfecho era inevitável, como mostram as fotos e vídeos da despedida de Xavi do Al Sadd que o clube foi divulgando ao longo do dia.

Só durante a tarde é que vários jornais espanhóis avançaram com o acordo em que Xavi pagaria parte da cláusula, sendo que o Barcelona estaria reticente em fazê-lo para não violar as regras do “fair play” financeiro da UEFA – e já tem muitos encargos com antigos treinadores para cumprir, com as indemnizações a Koeman, Quique Setién e Ernesto Valverde. O antigo médio irá recuperar esse dinheiro como embaixador desportivo do Qatar.

Xavi tem à sua espera um contrato de dois anos e meio (até Junho de 2024) e deverá estrear-se no banco “culé” a 20 de Novembro no derby da Catalunha com o Espanyol. Três dias depois, irá ter a sua estreia na Liga dos Campeões em Camp Nou, frente ao Benfica.