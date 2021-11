Famalicão goleia no Bessa e dá salto na classificação da Liga

“Axadrezados” somam sétimo jogo consecutivo sem ganhar no campeonato.

Nada menos do que sete golos foi o que viram os adeptos que se deslocaram ao Estádio do Bessa, nesta sexta-feira. Em jogo da 11.ª jornada da Liga, o Boavista foi derrotado em casa pelo Famalicão (2-5), que assim abandonou os lugares de despromoção.

Os minhotos cedo se colocaram na frente do marcador, com um golo de Pedro Brazão (3'), e ampliaram a vantagem aos 16’, pelo inevitável Simon Banza, com um grande remate de primeira, na passada. O Famalicão ainda veria o 0-3 ser anulado por fora-de-jogo e quem aproveitou foi o Boavista para reduzir, por Musa.

Estávamos em cima do intervalo e os “axadrezados” pareciam ter conseguido um balão de confiança para o segundo, mas antes da recolha aos balneários os visitantes chegaram mesmo ao terceiro golo, num livre indirecto, concluído de cabeça por Penetra.

E se o Boavista tinha acabado da pior forma o primeiro tempo, não começou melhor o segundo. Simon Banza bisou em mais um lance de bola parada, com um desvio ao segundo poste, e o Famalicão ficou ainda mais confortável no jogo aos 58’ com a expulsão de Reggie Cannon.

O 1-5 chegou, assim, com relativa naturalidade (depois de Ivan Jaime já ter ameaçado num par de ocasiões) pelo pé direito de Pepê, que emendou ao segundo poste um excelente cruzamento de Ivo Rodrigues, saído do banco minutos antes.

O melhor que o Boavista, já muito desgastado, conseguiu foi reduzir a diferença no marcador, logo de seguida, quando Hamache isolou Musa com um passe longo e o avançado, até então muito infeliz, finalizou com frieza, aos 74’. Mas jogo não terminaria para os portuenses sem uma última contrariedade, a expulsão de Abascal por acumulação de amarelos, aos 90+3’.