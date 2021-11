Barcelona paga cinco milhões para ter Xavi

O Barcelona já tem o seu novo treinador. Xavi Hernández vai regressar a Camp Nou para assumir a equipa, depois de os catalães terem concordado em pagar o valor da cláusula de rescisão - cinco milhões de euros - ao Al-Sadd. Foi o clube do Qatar, que Xavi representou nas últimas épocas como jogador e onde iniciou a carreira como treinador, que anunciou o acordo com os blaugrana nesta sexta-feira.

“A administração do Al Sadd concordou com a saída de Xavi para o Barcelona depois do pagamento da cláusula de rescisão estipulada no contrato. E concordámos em cooperar com o Barcelona no futuro. Xavi é uma parte importante da história do Al-Sadd e desejamos-lhe sucesso”, disse o clube qatari numa nota publicada nas redes sociais.

Será o regresso de Xavi a Camp Nou, depois de ter saído em 2015, então para o Qatar. Para trás ficavam 24 anos de ligação ao Barcelona, desde os 11 anos até aos 35, tornando-se neste período um dos melhores médios da história do futebol mundial, um membro destacado de um grande Barcelona, ao lado de Messi, Iniesta e muitos outros.

A missão de Xavi será recuperar a identidade de uma equipa que não tem nenhuma, depois de um ano e meio de gestão de Ronald Koeman. Neste momento, o Barcelona está em nono na liga espanhola e com a qualificação incerta na Liga dos Campeões.

Xavi ainda não será o treinador neste sábado, na deslocação do Barça à Galiza para defrontar o Celta de Vigo - o interino Sergi Barjuán ainda irá desempenhar a função mais uma vez antes de regressar à equipa B. Mas já irá ser o treinador a 20 de Novembro, no derby da Catalunha com o Espanyol e na recepção ao Benfica, para a Liga dos Campeões, a 23 de Novembro.