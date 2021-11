Fundação de Serralves vai gerir e programar o MAAT e restante campus cultural da EDP

A Fundação de Serralves vai passar a assumir “a gestão e programação” do Campus Cultural da Fundação EDP em Lisboa, incluindo-se nesta operação anunciada de surpresa os dois principais equipamentos ali situados: o Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT) e a Central Tejo. A parceria foi revelada num comunicado enviado no final desta manhã que indica ter já sido assinado um memorando de entendimento entre as duas fundações, com “o objectivo de estabelecerem uma parceria de longo prazo”. Não é especificada a duração desta parceria, nem os termos a que obedecerá.

A parceria concretizar-se-á, lê-se no comunicado, “na gestão e programação, por parte de Serralves, do Campus Cultural da Fundação EDP em Lisboa, juntando o MAAT e a Central Tejo ao Museu de Arte Contemporânea, à Casa e Parque de Serralves e à Casa do Cinema Manoel de Oliveira.” A cultura continuará a ser um dos pilares de intervenção da Fundação EDP na comunidade, “através da propriedade e apoio de mecenato ao Campus Cultural em Lisboa, ao qual se manterá igualmente vinculada, bem como do mecenato cultural a outras instituições e com a continuidade do Prémio Novos Artistas e do Grande Prémio Arte Fundação EDP, referências no panorama artístico português”, pode ainda ler-se.

Para a Fundação de Serralves, prossegue o comunicado, “esta parceria representará um marco no seu historial de divulgação da cultura contemporânea nas suas múltiplas expressões, potenciando também a sua acção ao nível da promoção do conhecimento e da ciência”. Com esta presença física em Lisboa, “a Fundação de Serralves consolidará a sua relevância nacional, e reforçará a sua afirmação internacional.”