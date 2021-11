Editors, OMD, dEUS e Human League no Maia Compact Records Fest em 2022

O festival vai assinalar, de 18 a 20 de Novembro, os 25 anos da empresa que dá nome ao evento, também com Herman José, The Last Internationale, UHF, Táxi, Mão Morta e The Legendary Tigerman.

O Complexo Desportivo da Maia vai receber, em Março, o Maia Compact Records Fest, que vai assinalar os 25 anos da empresa que dá nome ao evento, com concertos dos britânicos Editors e Human League e dos belgas dEUS, entre outros.

Segundo comunicado da organização, o Maia Compact Records Fest arranca no dia 18 desse mês, com Herman José e The Last Internationale, seguindo-se, um dia depois, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Human League, UHF e Táxi.

No dia 20 actuam no evento Editors, dEUS, Mão Morta e The Legendary Tigerman.

Os bilhetes vão ser colocados à venda no dia 12 de Novembro, nas lojas Tubitek e na Blue Ticket.

“No grupo de amigos, era o Abílio [Silva] que tinha uns milhares de discos em casa, era ele que batia as lojas, ia aos concertos e que ouvia os programas de rádio que interessava ouvir. De tal modo, aliás, que um dia lhe falaram de um armazém, na Holanda, que enviava discos pelo correio e que talvez lhe arranjasse algumas das novidades que, apesar de tudo, não chegavam cá”, conta a história da empresa nascida em 1997, segundo o comunicado da organização.

O mesmo texto completa: “Foi porque queria discos para a sua colecção e para as colecções de uns quantos amigos que o Abílio constituiu a Compact, e foi por acreditar que a sua paixão era partilhada por muita gente mais que um dia colou numa parede do [bar] O Meu Mercedes é Maior Que o Teu um poster a anunciar essa sua actividade, com umas quantas capas e uma morada”.

A partir daí, com a ajuda de um amigo, Abílio Silva começou a inserir os nomes das lojas de discos que o contactavam “numa base de dados: eram mais de 300, muitas ignoradas pelas multinacionais e a necessitar desesperadamente de um armazenista de confiança que não só lhes conseguisse fornecer a música dos tops como também títulos mais obscuros ou retirados de catálogo ou lançados por editoras sem representação local”.

Para além de armazém, a empresa tem também três lojas físicas para venda ao público (em Braga, Porto e Leiria), para além da loja online.