Nanni Moretti: “Será possível eu ter o direito de fazer um flme não cómico?”

A Itália na escuridão da intimidade… E as solidões a caminharem para a sua única possibilidade: o mundo. Três Andares é o primeiro filme em que Nanni Moretti também caminha para as outras personagens. A coreografia é fantasmática. A montagem experimenta os limites da contenção. “Sim, também penso que é um momento de inflexão”, diz o realizador ao Ípsilon no seu escritório de Roma, entre os seus estrumpfes.