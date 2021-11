Oceanos estão a perder oxigénio: “Vai ter efeitos nefastos nos ecossistemas marinhos”

Há várias décadas que a acção humana tem provocado alterações muito significativas nos ecossistemas marinhos. O oceano foi determinante para o aparecimento de vida na Terra e tem mantido um papel preponderante no seu funcionamento – em particular na protecção contra as alterações climáticas. Em Dia de Acção do Oceano na 26.ª cimeira da ONU sobre alterações climáticas (COP26), esta sexta-feira, os impactos da actividade humana no oceano estiveram em destaque, num debate em que discutiu “a necessidade de adoptar medidas ambiciosas e urgentes para a saúde do oceano”.