Agência Europeia aconselha uso de emergência o comprimido anticovid antes da sua aprovação

Apesar de o medicamento ainda não ter sido aprovado, a Agência Europeia do Medicamento aconselhou uso de emergência do antiviral molnupiravir.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) anunciou que vai acelerar o processo de avaliação do antiviral contra a covid-19 proposto pela farmacêutica MSD/ Merck Sharp & Dohme. Marco Cavaleri, chefe da estratégia de vacinas da EMA, confirmou esta quinta-feira que ainda não existe aprovação final para o medicamento conhecido como molnupiravir, mas disse também que recomenda que os Estados-membros disponibilizem o comprimido para uso de emergência antes da autorização oficial da EMA.

O molnupiravir é um dos mais promissores antivirais orais desenvolvidos para combater o vírus SARS-CoV-2, evitando a sua multiplicação no organismo e, dessa forma, prevenindo o risco de hospitalização e morte. O processo de aprovação deste medicamento promete quebrar recordes de rapidez.

Depois de o Reino Unido anunciar esta quinta-feira que já foi emitida uma autorização de comercialização do fármaco, a EMA veio aconselhar os governos a avançar com o uso de emergência do produto da MSD/ Merck Sharp & Dohme antes ainda da conclusão do seu processo de autorização. Nos EUA, a autoridade reguladora do medicamento (FDA) e os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças devem tomar uma decisão sobre o fármaco proposto pela Merck até ao final de Novembro.

Este comprimido antiviral já demonstrou em ensaios clínicos de fase 3 ser capaz de reduzir para metade o risco de hospitalização em doente com covid-19 e tem gerado muito entusiasmo. O molnupiravir pertence a uma classe de medicamentos antivirais de largo espectro que actuam interferindo com a função das polimerases virais de ARN - que são enzimas que fazem novo ARN viral em células infectadas. “Evitam a multiplicação do vírus no corpo”, simplificou Marco Cavaleri.

Trata-se de uma “ferramenta” que alguns acreditam que poderá mudar as regras do jogo desta pandemia porque oferece uma resposta para a infecção que é não só eficaz como também é de fácil administração. Até agora, os tratamentos usados estavam aprovados para uso em meio hospitalar e eram de administração intravenosa. Este comprimido anticovid ainda uma solução e que poderá ser especialmente útil para pessoas com sistemas imunitários fracos, que podem não beneficiar da vacinação.

Em Outubro, quando a Merck propôs pela primeira vez o medicamento para revisão nos EUA, o coordenador de resposta ao coronavírus da Casa Branca, Jeff Zients, disse que o Governo dos EUA já tinha providenciado a compra de 1,7 milhões de doses do comprimido.

Por cá, a MSD/ Merck Sharp & Dohme já conseguiu esta quinta-feira a primeira autorização de comercialização do Reino Unido e, de acordo com as novas informações da EMA, deverá receber em breve a “luz verde” da autoridade europeia do medicamento.

Numa conferência de imprensa na sede da EMA em Haia, Marco Cavaleri, não avançou com um prazo para a aprovação final do molnupiravir mas admitiu que a agência estava pronta para aconselhar “os Estados-membros individuais da União Europeia para que estes pudessem disponibilizar a pílula para uso de emergência antes da autorização da EMA”.