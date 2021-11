Startup portuguesa a lutar contra o desperdício têxtil é vencedora da Web Summit

A startup vencedora da edição de 2021 da Web Summit quer acabar com o desperdício na indústria têxtil. Como? Com um sistema de câmaras, luzes e algoritmos que vigiam o processo de fabrico à procura de defeitos.

A Smartex é a primeira empresa portuguesa a ganhar o concurso anual da Web Summit desde que a cimeira de tecnologia se mudou para Lisboa, em 2016. O projecto, com sede na Califórnia, usa visão computacional e inteligência artificial para monitorizar o processo de fabricação de têxteis. “Queremos resolver um dos grandes problemas da indústria têxtil que é a produção de lixo têxtil”, justificou António Rocha, em palco. “O lixo têxtil representa 10% da produção da indústria têxtil, que é a segunda indústria mais poluente em todo o mundo”, sublinhou.

As pequenas câmaras e sensores da Smartex são instaladas dentro de máquinas nas fábricas e travam o sistema quando é detectado um defeito. Apesar do foco actual ser a indústria têxtil, António Rocha explicou que o objectivo é expandir o sistema para detectar falhas no fabrico de plásticos e papel.

A empresa, incubada no UPTEC, Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, tem escritórios no Porto, em Shenzhen (China) e em São Francisco (EUA). Nesta edição da Web Summit competia contra 75 outras startups. As outras duas finalistas do concurso eram a LiSA (sigla para Live Shopping Assistant), uma startup alemã que quer melhorar as interacções entre clientes e marcas online através de compras via livestreaming; e a Okra Solar, uma startup australiana com sede no Camboja que quer resolver o problema da falta de electricidade nos países em desenvolvimento.

Embora a Smartex.ai tenha sido a escolha do júri, a Okra foi a preferida do público, com 46% dos votos da audiência (a Smartex teve 43%). A startup vende kits de painéis solares e baterias que podem ser conectados através do Okra Pod, descrito como um sistema IoT (sigla inglesa para Internet of Things). Ou seja, uma rede de objectos físicos — baterias e painéis solares, no caso da Okra Solar — com sensores que trocam dados e recursos entre si através do Okra Pod (um serviço por subscrição). Os clientes são as infra-estruturas da rede eléctrica que conseguem chegar a mais pessoas, de forma mais barata, ao escolher os produtos da Okra.

“Este é um exemplo de como tecnologia pode resolver um dos nossos problemas mais negros”, brincou o co-fundador da Okra Solar, Afnan Hannan, quando apresentou o seu projecto em palco, antes de retomar um tom mais sério. “Há mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo que ainda não têm acesso à electricidade”, explicou. “Isto pode ser corrigido com um sistema de electricidade descentralizado.”

O esforço mereceu uma menção no discurso de encerramento de Marcelo Rebelo de Sousa, que aproveitou a ocasião para falar da importância em trabalhar para um futuro mais sustentável. “Temos de lutar pela acção climática. Temos de lutar pela revolução digital. Depende de vocês, não é do Presidente, do primeiro-ministro, do parlamento, são os jovens que fazem a diferença”, sublinhou o Presidente da República em palco. “A Web Summit é sobre o futuro e o futuro das pessoas. Não é sobre o digital. O digital é uma ferramenta.”

Este não é o primeiro ano com uma vencedora portuguesa no concurso de startups da cimeira tecnológica. Em 2014, quando a Web Summit ainda se realizava em Dublin, na Irlanda, venceu a empresa de análise de código, Codacy.