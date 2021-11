Covid-19: quatro mortes e 1382 casos, o valor mais alto em quase dois meses

Apesar da subida de novos casos, o número de pessoas internadas com covid-19 baixou. Portugal tem mais de 32 mil pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2.

Foram registados 1382 novos casos de infecção e quatro mortes por covid-19 em Portugal. É o número de novos casos mais alto desde 9 de Setembro, quando foi divulgada a existência de 1408 casos de infecção. Foi há quase dois meses. Agora, há um total de 32.480 casos de infecção activos no país (a 9 de Setembro, eram mais de 39 mil)​.

Apesar da subida do número de infecções diárias, os internamentos desceram: há menos 27 pessoas internadas com covid-19 (num total de 357) e mais seis em unidades de cuidados intensivos (num total de 73).

Os dados constam do boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e dizem respeito à totalidade de ocorrências registadas na quarta-feira, 3 de Novembro.

O número de casos tem tido uma tendência crescente desde o início de Outubro, mas só na quarta-feira se ultrapassaram as 1000 infecções diárias desde meados de Setembro: foram 1074 casos e nove mortes. O número de doentes internados também tinha subido pelo quarto dia consecutivo na quarta-feira.

A maior parte dos novos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (onde foram registadas também as quatro mortes por covid-19 que constam deste boletim epidemiológico): foram 544 infecções diárias. Segue-se a região Norte, com 338 casos; a região Centro, com 337 novos casos; o Algarve, com 76 casos; a Madeira, com 35 infecções; o Alentejo, com 32 novos casos; e os Açores, onde se registaram 20 infecções pelo coronavírus SARS-CoV-2 no último dia.

Duas das pessoas que morreram eram mulheres com mais de 80 anos. As outras duas mortes correspondiam a um homem e a uma mulher com idades entre os 70 e os 79 anos.

Situação na Europa é “muito preocupante”

Foi na quarta-feira que a DGS fez a última actualização da incidência da doença – que está agora em 104,3 casos a nível nacional por cada 100 mil habitantes – e do R(t), que é agora de 1,03 a nível nacional.

A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes. Já o índice de transmissibilidade, também conhecido como R(t), corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa.

Em Portugal, só 14 mil idosos (2% das 700 mil pessoas com mais de 80 anos em Portugal) auto-agendaram a vacinação contra a covid-19 e a gripe. A vacinação em simultâneo com a terceira dose da vacina contra a covid-19 e a vacina contra a gripe está a decorrer a um ritmo lento, desde que arrancou há quase quatro semanas. São poucos os idosos com 80 ou mais anos – o grupo prioritário que está actualmente a ser imunizado – que respondem às convocatórias por SMS e são escassos aqueles que decidem e conseguem fazer o auto-agendamento no portal da DGS.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta quinta-feira que a situação da pandemia na Europa é “muito preocupante”. “Estamos noutro ponto crítico para a eclosão da pandemia. A Europa está mais uma vez no epicentro da pandemia, onde estávamos há um ano. A diferença, agora, é que sabemos mais e podemos fazer mais”, disse o director da OMS Europa, Hans Kluge.

O responsável acredita que o alívio das medidas de restrição (incluindo o uso de máscara) e a percentagem de pessoas que não querem ser vacinadas são algumas das razões que explicam o aumento de casos das últimas semanas. Segundo a OMS, uma taxa de uso de máscaras de 95% na Europa e na Ásia Central permitirá salvar até 188 mil vidas até Fevereiro de 2022.