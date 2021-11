Ribeiro e Castro: “Há um plano para destruir o CDS” e favorecer a Iniciativa Liberal

O ex-líder admite que “movimentos de destruição do CDS” visam “libertar espaço para outros”.

José Ribeiro e Castro admite que existam “movimentos” por trás da turbulência interna do CDS que pretendem beneficiar outros partidos, nomeadamente a Iniciativa Liberal. O ex-líder aponta os casos de Adolfo Mesquita Nunes e Michael Seufert, que se desfiliaram recentemente do CDS, como exemplos de militantes que “fazem a viagem directa do CDS para a Iniciativa Liberal”.