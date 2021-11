Eleições antecipadas são más, mas maioria concorda com a decisão

Quase 60% das pessoas ouvidas neste inquérito concordam com as eleições antecipadas e acreditam que será o PS a sair vencedor. Quanto aos responsáveis por este cenário de incerteza, os inquiridos apontam as “culpas” do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 aos três partidos à esquerda.

As eleições antecipadas são algo “mau” para o país, mas quase 60% dos inquiridos numa sondagem da Aximage para TSF/JN/DN defendem que o Presidente da República deve dissolver a Assembleia e convocar eleições. Há 25% que não concordam com esta decisão e 16% que não têm opinião.

A opinião da maioria dos inquiridos está em sintonia com o Conselho de Estado, que deu parecer positivo à dissolução da Assembleia da República. A maioria dos conselheiros de Marcelo Rebelo de Sousa considerou que, após o “chumbo” do Orçamento do Estado pelos dois antigos parceiros da “geringonça”, não havia alternativa e que a devolução da palavra aos portugueses em eleições antecipadas era o mal menor. Dos inquiridos, 42% dão nota positiva ao Presidente na gestão desta crise e 24% dão parecer desfavorável – dentro desta última fatia estão mais eleitores do PSD do que do PS.

Na sondagem, divulgada esta esta quinta-feira nos três órgãos de comunicação social, foram 59% os que concordaram com a dissolução, mas 54% notavam que a decisão de antecipar as legislativas teria efeitos negativos no país. Ainda assim, há 33% das pessoas questionadas que consideram ser “bom” o país ir a votos. Os votantes do PSD dividem-se: para 49%, o cenário é bom; para 46%, é mau.

Quanto aos responsáveis por este cenário de incerteza, os inquiridos apontam as “culpas” do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 aos três partidos à esquerda (67% dos inquiridos), com o PS a ser considerado o maior responsável (28%). Segue-se o Bloco de Esquerda com 21%, a CDU com 18% e, mais abaixo, Rui Rio com 11%.

Apesar desta responsabilização, o PS é apontado como o provável vencedor das eleições (43%) – mas 70% dos inquiridos não acredita que vá existir uma maioria absoluta (apenas um quinto da amostra considera que tal é possível). Há ainda 29% de pessoas neste inquérito que acreditam que será o PSD o vencedor das legislativas.

A convicção de que o PS sairá vencedor das eleições antecipadas regista-se não só junto do eleitorado socialista, mas também dos que se assumem votantes da CDU (73%) e do Bloco de Esquerda (68%). Também no PSD existe um terço dos votantes inquiridos que prevêem que a vitória será do PS, mas a maioria acredita que será o próprio partido a conquistar mais votos (54%).

Mais de metade dos inquiridos (53%) defende que o PS deveria ter negociado com o PSD um novo Orçamento do Estado, 30% consideram que não. Dentro do PSD, quase 60% dos eleitores acreditam que sim, assim como metade daqueles que se assumiram como votantes no PS. Quem não concordaria com tal solução são os inquiridos da CDU.

Esta sondagem foi feita pela Aximage para a TSF, JN e DN e o trabalho de campo foi feito entre os dias 28 e 31 de Outubro, com base em 803 entrevistas a pessoas com mais de 18 anos residentes em Portugal. Segundo explicam os três meios, a amostragem foi feita por quotas, sexo, idade e região, reequilibrada por sexo e escolaridade; existe um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,46%.