Com a Reflorestar Pombal vão ser plantadas 20 mil árvores em quatro anos

Até Dezembro, o objectivo é plantar duas mil árvores no concelho. Campanha começa na localidade de Casalinho no dia 14.

A campanha Reflorestar Pombal, que visa plantar 20 mil árvores em quatro anos, arranca no dia 14, no âmbito das celebrações do Dia do Município, que incluem, ao longo de cinco dias, diversas iniciativas, anunciou esta quinta-feira a Câmara.

“Um dos nossos objectivos é plantar, durante os quatro anos [de mandato], mais de 20 mil árvores. As comemorações do Dia do Município são o pontapé de saída”, afirmou o presidente do município, Pedro Pimpão, nos Paços do Concelho, na conferência de imprensa de apresentação do programa comemorativo.

Pedro Pimpão disse desejar que o Reflorestar Pombal seja participado por escolas, freguesias, instituições particulares de solidariedade social (IPSS) ou empresas, adiantando que, numa fase inicial, até Dezembro, o objectivo é plantar duas mil árvores no concelho. A campanha, com a plantação de 200 árvores, começa na localidade de Casalinho, em propriedade municipal, no que o autarca designou de “Domingo verde”, para apelar “às questões ambientais e ecológicas”.

Pelas 13 freguesias do concelho vão ser depois distribuídas 1.800 espécies autóctones florestais, para concretizar a plantação das duas mil árvores até ao fim do ano. Pedro Pimpão explicou que vai também ser criada uma bolsa de árvores autóctones, para distribuir por “escolas, IPSS, colectividades e outras organizações a sociedade civil”, de forma a “aumentar a plantação de árvores no concelho”.

As celebrações do Dia do Município de Pombal começam na quarta-feira, com uma conferência sobre “Crescimento e sustentabilidade na região de Pombal”, estando agendadas, até dia 14, diferentes actividades, como apresentação de livros, música, roteiro pela cidade ou mostra gastronómica de produtos da sub-região de Sicó.

Na conferência de imprensa, o autarca, empossado há menos de um mês e que esteve acompanhado de todos os vereadores com funções executivas, destacou do programa comemorativo que Pombal vai ser palco da principal competição de eSports em Portugal, na Expocentro, com os playoffs da oitava temporada do Master League Portugal no dia 13 e, no dia seguinte, a final, “onde vão estar os melhores jogadores da Península Ibérica”.

No evento Pombal Games World, de “projecção nacional” e com entrada gratuita, vão estar, igualmente, comentadores e influenciadores digitais. Pedro Pimpão realçou ainda a Mostra Regional do Traje, também no dia 13, que contará com cerca de 400 pessoas e que visa promover e divulgar o modo de trajar do povo português da Alta Estremadura num período que vai desde as últimas décadas do século XIX às primeiras do século XX.

Já a sessão solene decorre no dia 11, feriado municipal e dia de São Martinho, padroeiro de Pombal, a partir das 11h30, no Teatro-Cine, espaço onde vão ser atribuídas condecorações a personalidades, instituições e empresas do concelho, assim como a funcionários da autarquia que completaram 25 anos de serviço. Neste dia, à tarde, e aberto a toda a comunidade, realiza-se, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Pombal, um magusto.

As actividades para assinalar o Dia do Município e designadas de Festas de São Martinho têm lugar em vários espaços da cidade de Pombal e fora dela, incluindo nos Claustros dos Paços do Concelho, com Pedro Pimpão a sublinhar que o objectivo é “ter a Câmara de portas abertas à população”. “É um espaço municipal para ser usufruído pelas pessoas e para se poder desenvolver algumas actividades culturais, recreativas e etnográficas, desafiando a comunidade a usufruir deste espaço”, acrescentou.