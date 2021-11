A Geologia e as alterações climáticas

Em tempo de mais uma Conferência das Partes em Glasgow, a 26.ª (COP26), é natural terem-se multiplicado notícias, peças de reportagem e entrevistas sobre uma matéria que preocupa cada vez mais as nossas vidas: o aumento global da temperatura e os seus efeitos na frequência dos eventos meteorológicos extremos que inevitavelmente colocam em risco as populações humanas e o equilíbrio de todo o sistema ecológico. Está bem viva na nossa memória a dimensão e os efeitos devastadores dos incêndios na Austrália, Califórnia, Grécia e, aqui entre portas, Monchique (2018) e Pedrógão Grande (2017), mas também das recentes cheias na Alemanha ou os registos de temperaturas acima de 45°C no Canadá já este ano. A lista poderia multiplicar-se muito facilmente por muitas outras regiões do Planeta que, por vezes, não recebem a mesma cobertura mediática, mas basta uma simples pesquisa na Internet para colmatar esse desconhecimento.