Garantir as pensões de hoje sem comprometer as de amanhã

As propostas apresentadas pelo BE para o OE 2022 representariam mais de 1000 milhões de euros de despesa no curto prazo e a perda de seis anos na sustentabilidade financeira da Segurança Social.

Indo diretamente ao assunto: no quadro da discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano, o BE usou como pretexto para votar contra a não aceitação pelo Governo da eliminação do fator de sustentabilidade no caso das reformas antecipadas antes da idade legal.