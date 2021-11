Os (de)graus que não queremos subir

Um ambiente de pessimismo climático tem-se espalhado ao longo dos últimos anos, com relatórios a prever cenários catastróficos antes do fim do século. Parece que temos estado lentamente a subir uma escada cujos degraus deviam ser NDC (contributos nacionais) ambiciosos, mas que, na verdade, são (de)graus Celsius que podem ultrapassar os 2º C no final do século, se nada for feito. Temos de reconstruir este caminho e a última oportunidade aparente para o sucesso está na COP26.