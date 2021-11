Eutanásia: um debate com 26 anos merecia melhor desfecho

“Se os mortos falassem, há muito que a morte assistida estaria despenalizada.” A frase foi recordada em 2016 por Laura Ferreira dos Santos, fundadora do movimento Direito a Morrer com Dignidade, e uma das vozes que mais se bateram pelo direito de cada um poder escolher, em situações extremas, de “grande sofrimento e sem esperança de cura”, não viver mais. Tinha sido proferida por João Semedo numa reunião no Porto, um ano antes, onde Santos, Semedo e outros, como Júlio Machado Vaz, Alexandre Quintanilha ou Francisco Louçã, se haviam juntado para lançar o dito movimento.