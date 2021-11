A história do funaná, agora em livro, e José Eduardo Agualusa no Encontro de Leituras

Elizabeth Kolbert, jornalista vencedora de um Pulitzer por A Sexta Extinção (2014), conversou com a jornalista Inês Chaíça. Contou-lhe que procurou saber o que ainda podemos fazer para remediar os estragos que fizemos no ambiente, mas disse-lhe que não tem ilusões.“Nalguns casos, estamos a experimentar soluções tecnológicas porque não estamos dispostos a agir politicamente”, considera a autora de Sob Um Céu Branco (Elsinore, 2021) na entrevista que pode ser lida no Leituras.

A história não contada do Funaná. É isso que nos traz o livro Funaná, Raça e Masculinidade, de Rui Cidra, editado pela Outro Modo — Cooperativa Cultural. O jornalista Mário Lopes conversou com o autor, antropólogo e investigador na Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Encontramos nesta obra, profundamente detalhada, a história deste género musical. Mas não só: através dela, Rui Cidra conduz-nos pelo percurso de um país, Cabo Verde, da colonização à independência, daí seguindo até à sua diáspora. “Só assim podemos compreender verdadeiramente esta ‘música do diabo’ que é marca de identidade, som de libertação”, escreve Mário Lopes no Ípsilon a propósito deste livro.

O artista plástico Julião Sarmento (1948-2021) faria hoje 73 anos e por isso está marcada para esta quinta-feira à noite o lançamento do livro Julião Sarmento - The Complete Film Works, coordenado por Nuno Crespo, director da Escola das Artes da Católica e colaborador do PÚBLICO, e desenhado por Pedro Falcão. Editado pelo Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes (CITAR) da Escola das Artes — Universidade Católica e pela Documenta — Sistema Solar e pela Associação Julião Sarmento, o livro é lançado no Lux Frágil, às 23h, onde será exibida uma selecção das 51 obras de imagem em movimento criadas pelo artista ao longo da carreira, contidas na publicação.

Também hoje se soube que será a editora Relógio D’Água a editar em Portugal o romance A Promessa, de Damon Galgut, o escritor que nasceu em Pretória na África do Sul, em 1963, e ontem recebeu o Booker Prize. O romance será publicado ainda este ano numa tradução de José Mário Silva. “O livro, cuja acção decorre na África do Sul no final do apartheid, narra os acontecimentos a partir dos efeitos que o processo político e social tem numa família branca dos arredores de Pretória. O cenário é uma sucessão de quatro funerais que acompanham a diminuição da família. O júri do prémio considerou que se trata de um romance que nos permite 'ver e pensar de uma maneira inovadora’”, revela a editora em comunicado.

Também ontem La Plus Secrète Mémoire des Hommes, o quarto romance de Mohamed Mbougar Sarr, recebeu o mais importante prémio literário em língua francesa, o Goncourt. O escritor senegalês de 31 anos, que era o favorito, é o primeiro autor da África subsaariana a receber o mais importante galardão literário francês (num ano em que o júri do prémio se viu envolvido numa polémica).

Na quarta-feira foi também anunciado o prémio Renaudot, que acabou por ir parar às mãos de Amélie Nothomb, por Mauvais Sang (edição Albin Michel). Uma homenagem ao seu pai, o diplomata belga Patrick Nothomb, que morreu em 2020, no primeiro dia do primeiro confinamento.

Esta semana soube-se que a administração americana está a tentar bloquear compra da Simon & Schuster pela Penguin Random House para impedir a concentração editorial. Em Portugal, neste Verão a Penguin Random House fundiu-se com a 20/20 e nasceu um nova empresa editorial: a Penguin Random House Grupo Editorial Portugal.

Entre os livros que chegam esta semana às livrarias está o romance O Poder do Cão, considerado a obra-prima de Thomas Savage e editado pelas Edições Asa. Escrito em 1967, conta a história de dois irmãos, Phil e George Burbank, que vivem num rancho isolado no Oeste americano. Foi adaptado ao cinema por Jane Campion, que recebeu por ele o prémio de melhor realizadora no Festival de Veneza. O filme estreia-se a 1 de Dezembro na Netflix. Podem ler o primeiro capítulo no Leituras.

Na próxima terça-feira vai realizar-se o Encontro de Leituras e o escritor angolano José Eduardo Agualusa é o nosso convidado. O livro em discussão é O Vendedor de Passados (ed. Quetzal). O clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo realiza-se a 9 de Novembro, às 22h em Lisboa (19h em Brasília), numa sessão Zoom com a ID 912 9667 0245 e a senha de acesso 547272. Ou através deste link.

Eu e o meu colega da Folha, o Eduardo Sombini lá estaremos à vossa espera. Quem quiser receber informações sobre o nosso clube de leitura pode inscrever-se na mailing list através do email: encontrodeleituras@publico.pt

Amanhã no Ípsilon Isabel Lucas entrevista Valter Hugo Mãe a propósito do seu mais recente romance. A entrevista poder ser lida na sexta-feira no Leituras. O escritor já foi um dos convidados do Encontro de Leituras e a sessão pode ser ouvida no podcast Encontro de Leituras.

A entrevista com Jonathan Franzen a propósito do seu novo romance, Encruzilhadas, que está a ser lançado mundialmente e é publicado em Portugal pela Dom Quixote pode ser lida aqui. O Coração Ainda Bate é o nome do mais recente livro de Inês Meneses. Ela conversou com Bruna Ferreira para a Ímpar.

