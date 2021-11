Supremo dos EUA questiona proibição do porte de armas oculto

A maioria de juízes conservadores no Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América mostrou abertura, na quarta-feira, para eliminar uma lei do estado de Nova Iorque que restringe o porte de armas, na via pública, escondidas por baixo da roupa. A decisão final só vai ser anunciada em Junho de 2022, mas os juízes sinalizaram, na audição das partes, que o direito à defesa pessoal por parte dos cidadãos pode sobrepor-se à autoridade do estado para impor uma proibição quase total.​