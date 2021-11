Em Gondomar, a arte une e leva ao palco os mais vulneráveis

Desde Março de 2021, a sede da Associação Vai Avante – e também centro de dia – na freguesia de S. Pedro da Cova, no concelho de Gondomar, ganha outra vida às quintas-feiras. É lá que acontece uma das oficinas da Operação Palco's, destinada aos que têm mais de 60 anos. Augusto Pedroso, reformado de 72 anos, não deixaria de comparecer por nada. Até porque não tarda subirão todos a palco, onde as suas histórias de vida, os gestos que marcaram as suas vidas laborais serão replicados pelos mais novos. Que como uma máquina do tempo, trazem para o presente os tempos das minas ou dos caixeiros-viajantes.