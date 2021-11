Apicultores do Nordeste algarvio alimentam enxames com açúcar

A seca prolongada que se faz sentir no Algarve põe em perigo de sobrevivência as colónias de abelhas na zona mais vulnerável da região – o Nordeste algarvio. Ao incêndio do Verão passado seguiu-se um Outono sem chuva. O clima algarvio, avaliam os cientistas, está cada vez mais próximo da tropicalização. O agrónomo Paulo Ventura sublinha que estes insectos chegam a atingir um raio de três quilómetros em busca do pólen, mas o que encontram agora são apenas cinzas e nem uma poça de água avistam. Quando se afastam mais para a faixa do litoral em busca de alimento, enfatiza, pagam com a vida a tentação de tocar nas flores do laranjal, tratado com herbicidas.