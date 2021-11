Gato Preto busca inspiração nas palavras de Sofia Castro Fernandes para colecção-cápsula

A escritora e coach Sofia Castro Fernandes assina uma colaboração com a marca portuguesa de decoração Gato Preto. São canecas, chávenas de café, taças, pratos e almofadas com as frases da autora de vários livros e do blogue Às Nove no Meu Blogue. A colecção-cápsula “Doses de Inspiração” vai estar disponível durante seis semanas nas 66 lojas do grupo, em Portugal e em Espanha, e é apresentada na tarde desta quinta-feira, 4 de Novembro, na loja do Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

Toda a colecção foi fabricada e desenhada em Portugal, numa aposta crescente da marca portuguesa no design feito no país, explica Carolina Afonso, directora de marketing, ao PÚBLICO. A empresa, que está a celebrar 35 anos de vida, convidou Sofia Castro Fernandes para uma colaboração exclusiva que foi desenvolvida ao longo de nove meses. “Queríamos que tivesse o ADN da Sofia, mas também o do Gato Preto”, justifica a responsável.

Os objectos de decoração e louças de pequeno-almoço foram feitos em grés — um material sustentável que perdura no tempo, tal como as mensagens de Sofia Castro Fernandes, observa Carolina Afonso. A ideia foi criar peças intimistas porque quer o momento de comer, quer a hora de dormir “são momentos em que paramos para reflectir”, destaca a directora marketing.

Foto DR

“Quem acredita persiste. E não desiste.”, “Há sempre coisas boas para agradecer” são algumas das frases da autora que poderão ser encontradas nas peças da colecção. “Esta colaboração com o Gato Preto significa a realização de um desejo muito bonito que pedi com todo o meu coração. E que significa o reforço de uma certeza feita de fé: quando acreditamos e persistimos, coisas boas acontecem”, sublinha Sofia Castro Fernandes, em comunicado.

Toda a estética visual da colecção é semelhante ao trabalho da autora, que já tem quatro livros publicados ─ o mais recente é Acredita, Coisas Boas Acontecem. A própria embalagem das peças acompanha o design das mesmas e é reciclada e reciclável. As canecas (14,99€) e almofadas (a partir de 17,99€) podem ser adquiridas individualmente, os pratos e as taças em conjuntos de dois (29,99€) e os copos de café em packs de quatro unidades (34,99€).

Acredita coisas boas acontecem Autor: Sofia Castro Fernandes

Editor: Editorial Planeta 200 págs., 13,95€

Comprar

“Doses de Inspiração” está disponível em todos os espaços da marca em Portugal Continental, Açores e Madeira, mas também nas 25 lojas do Gato Preto em Espanha, onde as frases foram traduzidas para castelhano. A quem comprar uma peça com uma frase de Sofia Castro Fernandes, a marca diz querer levar “uma lufada de optimismo, sobretudo depois da pandemia”.

DR DR Fotogaleria DR

A pandemia da covid-19 foi também um momento de viragem para o Gato Preto. A marca tem feito “um esforço”, no sentido de incluir mais produtos nacionais no portfólio, observa Carolina Afonso. Nesse sentido, avança a responsável, serão lançadas, durante o próximo ano, diversas colecções-cápsula nacionais, com “uma preocupação superior com o design”, algumas delas em colaboração com outros artistas.