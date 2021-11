Christie’s: Jóias de Maria Antonieta e de Wallis Simpson vão a leilão

Uma foi a rainha consorte de Luís XVI de França e acabou na guilhotina. Outra, o amor da vida de Eduardo VIII, por quem este abdicou do trono do Reino Unido e de todo um Império. Em comum, Maria Antonieta e a duquesa de Windsor Wallis Simpson (a quem nunca foi atribuído o título de Sua Alteza Real) teriam o gosto por jóias bonitas e dispendiosas. E, agora, alguns objectos das duas mulheres vão ser disponibilizados no mesmo leilão da Christie's, que decorre em Genebra, Suíça, na próxima semana.

Da primeira, há duas braceletes de diamantes, apresentadas numa caixa de veludo azul com a inscrição “Pulseiras da rainha Maria Antonieta”. Cada bracelete é composta por três correntes de diamantes e um grande fecho em gancho, com um total de 112 pedras.

Foto

As braceletes, agora propriedade de uma família real europeia, deverão arrecadar entre dois e quatro milhões de dólares (de 1,73 a 3,46 milhões de euros), no leilão de 9 de Novembro, segundo a Christie’s.

“Encontrar jóias com mais de 200 anos de história real francesa é algo em que coleccionadores e joalheiros apaixonados de todo o mundo estarão de olho”, declara Max Fawcett, chefe do departamento de joalharia da Christie’s em Genebra, citado pela Reuters. “Quanto é que alguém está disposto a pagar por algo da última rainha de França? Já vimos antes, pelos resultados das coisas de Maria Antonieta que já foram vendidas, que realmente não há limite.”

Foto

Maria Antonieta enviou várias cartas da prisão nas Tuileries, em Paris, sendo que numa dela informava que uma arca de madeira com jóias seria enviada para fora do país. Depois, foi morta pela guilhotina. A filha, Marie Therese, recebeu as jóias quando chegou à Áustria, relatou a casa de leilões.

Já da norte-americana Wallis Simpson é proposta uma pulseira Art Déco, incrustada de diamantes e com duas terminações com dois rubis ladeados por mais diamantes, uma jóia encomendada à Cartier e que lhe foi oferecida pelo terceiro marido por altura do primeiro aniversário de casamento, em 1938.

A estimativa é de que venham a ser arrematadas por um milhão a dois milhões de francos suíços (de 950 mil a 1,9 milhões de euros). No entanto, a expectativa também é grande, já que a colecção de jóias de design da duquesa foi oferecida pela primeira vez em leilão numa venda realizada junto ao lago de Genebra, em 1987, e as ofertas dispararam, excedendo largamente as estimativas.

Foto

No dia seguinte, há mais joalharia real, desta feita pela Sotheby’s, que irá leiloar jóias dos czares, contrabandeadas para fora do país durante a Revolução Russa de 1917, juntamente com diamantes de cores raras, a 10 de Novembro, também em Genebra.