Lisboa é a cidade mais desejada a curta distância, decidiram leitores da britânica Wanderlust

Nascida em 1993, a Wanderlust rapidamente se tornou uma referência nas revistas britânicas e internacionais de viagens. Com foco particular na natureza, aventura e cultura com um twist, a publicação distribui também anualmente os seus prémios, votados, quase todos pelos leitores. Este ano, Portugal é um dos destaques, com Lisboa a liderar uma das listas de sonhos dos viajantes: é a Cidade Mais Desejada a Curta Distância para 2022. Um bom sinal para os negócios turísticos da capital.

Na gala de prémios, que decorreu esta terça-feira no Palácio de Kensington em Londres, a capital portuguesa bateu assim estrelas de peso do turismo europeu: a sempre luminosa Sevilha ficou em 2º lugar, seguida pela emergente Tbilissi, a capital da Geórgia. O top inclui ainda bons indícios dos planos britânicos (e não só) para o próximo ano: Marraquexe, Dubrovnik, Bolonha, Tallinn, Salzburgo, Estocolmo, São Petersburgo completam (aqui por ordem de votação) o top das escapadinhas.

“Este prémio ganha especial relevância nesta fase”, numa referência ao turismo em tempos de pandemia, “em que os fluxos turísticos, nomeadamente do Reino Unido, começam a entrar numa fase de recuperação”, assinala o Turismo de Lisboa em comunicado. Até porque os leitores da revista votaram nos “destinos que mais gostavam de visitar depois de as restrições serem levantadas”.

“Numa das cidades mais antigas do mundo, há sempre algo novo para descobrir. Possui castelos históricos, palácios e igrejas, bem como o título European Green Capital 2020, o que a faz uma vencedora adequada para um prémio Wanderlust”, sublinha, por seu lado, o destaque à capital portuguesa dos Wanderlust Travel Awards.

Mas há mais Portugal nas páginas da revista. O país surge em 7.º no top 10 dos países mais desejados a curta distância, lista liderada pela França, seguida da Itália e Islândia. E, particularmente, os Açores são a 2.ª região mais desejada no mesmo âmbito geográfico - em primeiro lugar surgem as ilhas gregas e em 3º a Sicília.

Outro destaque português: Marta Côrte-Real, profissional que faz visitas guiadas por Lisboa, entrou para o top 10 dos guias especializados, decidido pelo júri dos prémios. Guia licenciada desde 2003, conforme se refere no seu perfil, Marta vem credenciada como integrante da rede Tours by Locals.

Entre os destinos vencedores dos prémios contam-se ainda a Austrália, Singapura e Colúmbia Britânica (Canadá), respectivamente país, cidade e região mais desejados a longa distância.

O prémio de personalidade das viagens do ano foi para Simon Reeve, jornalista de viagens e apresentador televisivo que há muitos anos se dedica a aventuras pelo mundo (basta entrar na página da BBC precisamente chamada Simon Reeve Around the World para ter uma ideia...)​. Considerado um dos mais intrépidos escritores de viagens, tem uma recente série sobre a costa da Cornualha (também BBC) e acaba de lançar um novo livro, desta feita dedicado a algumas das suas mais extraordinárias e arriscadas jornadas – Journeys to Impossible Places: In Life and Every Adventure.

A lista completa de premiados pela Wanderlust está aqui.