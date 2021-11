Dielmar fica em “situação difícil” após retirada de mais um concorrente

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sector Têxtil da Beira Baixa (STBB) disse esta quinta-feira que o processo da Dielmar fica numa “situação difícil”, após a empresa Outfit 21 ter retirado a sua proposta de compra.

“Nós tivemos a informação, por parte do administrador [da insolvência] que comunicou à comissão de credores, que efectivamente o apoio [bancário] da qual a Outfit 21 estava à espera tinha sido recusado e que, por isso, a proposta de compra foi retirada. Perante essa situação, como é óbvio, ficamos aqui numa situação difícil, porque, na prática, deixam de existir propostas concretas”, afirmou Marisa Tavares.

A proposta da Outfit 21 estava condicionada à obtenção de um empréstimo para financiar fundo de maneio e obras na fábrica de Alcains. No documento entregue ao tribunal, o autor da proposta previa que seria necessário ter dois milhões de euros, além do montante para a compra do activo e do estabelecimento, a rondar os 400 mil euros.

A 26 de Outubro, durante a assembleia de credores, foi apresentada em tribunal outra proposta de compra, no valor de dez milhões de euros, mas o autor, José Cláudio Nunes, está envolvido num processo criminal em que é acusado de burla e falsificação, por ter inventado empresas, e não terá confirmado, junto do administrador de insolvência, as promessas que fez no Tribunal do Fundão, como a criação de uma nova empresa para comprar a Dielmar e o depósito de dois milhões numa conta bancária indicada pelo administrador judicial.

O sindicato não se pronunciou hoje sobre esta proposta dos dez milhões de euros, referindo-se apenas à proposta da empresa de Leiria.

Entretanto, os trabalhadores ainda não receberam o salário de Outubro. A empresa está fechada desde o fim de Julho, quando encerrou para férias, tendo a administração pedido a declaração de insolvência a 2 de Agosto. Os salários de Agosto e Setembro foram pagos com ajuda do Estado.

A presidente do STBB, que falava no final de um plenário de trabalhadores, realizado hoje à tarde, nas instalações da Dielmar, adiantou que foi decidida uma recolha de assinaturas num ofício que vai ser enviado ao Ministério da Economia, a exigir o pagamento do salário do mês de Outubro.

A decisão foi tomada durante o plenário de trabalhadores, não estando para já estabelecidas quaisquer outras medidas de acção.

“Aquilo que saiu desta reunião foi a recolha de assinaturas, num ofício, para enviarmos para o Ministério da Economia, a exigir o pagamento do salário do mês de Outubro. As trabalhadoras não têm culpa destes impasses no processo e deve ser garantido o pagamento do salário do mês de Outubro, independentemente daquilo que se venha a colocar no dia 10”, sustentou.

A sindicalista disse ainda que, caso surja alguma informação “importante ou relevante” para o processo, os trabalhadores irão reunir novamente na segunda-feira, às 14h30, em Alcains.

“Se não tivermos [nenhum informação] estaremos no dia 10, em concentração, em frente ao Tribunal do Fundão e iremos exigir que sejam tomadas medidas de salvaguarda do pagamento do salário de Outubro e que se chegue a uma decisão que também salvaguarde os direitos dos trabalhadores e que se ponha fim a este impasse no processo”, frisou.

A assembleia de credores volta a reunir-se a 10 de Novembro.