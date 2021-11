Caixa lucra 429 milhões e dá dividendo extra ao Estado

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou um resultado líquido de 429 milhões de euros nos primeiros meses do ano, um crescimento de 9,4% face aos 392 milhões de euros em período homólogo. O crescimento dos lucros leva a administração da Caixa a anunciar esta quinta-feira a distribuição de um dividendo extra de 300 milhões de euros, a ocorrer possivelmente ainda em Novembro.

A entrega do dividendo ao Estado é justificada pelas “perspectivas de um impacto da situação pandémica na economia de menor dimensão face ao passado, com menores efeitos ao nível da qualidade dos activos de crédito, a par da robusta posição de capital”.

De acordo com a informação divulgada pela instituição, o resultado líquido inclui um resultado extraordinário de 32,7 milhões de euros (depois de impostos) decorrentes da reavaliação das responsabilidades com benefícios pós-emprego e provisões para o programa de pré-reformas”, sem o qual, resultado líquido corrente foi de 394 milhões de euros.

A distribuição extraordinária de dividendos ocorre apesar do reforço de novas imparidades de crédito, que ascendera registaram 180,4 milhões de euros até Setembro, um reforço face aos 90,2 milhões de euros registados no final do primeiro semestre do corrente ano.