João Félix e Renato Sanches de regresso à convocatória da selecção

O seleccionador nacional de futebol, Fernando Santos, anunciou nesta quinta-feira o lote de convocados para as duas últimas jornadas da fase de qualificação para o Mundial de 2022. Entre as escolhas, destaque para os regressos de João Félix e de Renato Sanches aos eleitos.

“Temos duas finais para estarmos onde desejamos, que é na fase final. Este jogo com a Irlanda é mesmo uma final, temos de o ganhar”, sublinhou o técnico, referindo-se ao encontro que disputará em Dublin, no dia 11 (19h45), e que antecederá o embate derradeiro com a Sérvia, no dia 14, m Lisboa.

De resto, Fernando Santos encontra alguns pontos de contacto entre os dois adversários, mas quer concentrar-se exclusivamente na Irlanda para já. “Estes dois adversários, em termos base, jogam com três centrais, mas um joga em 3x4x2x1, outro em 3x4x1x2, não é bem a mesma coisa e por isso a estratégia para o jogo terá de ser diferente. Na Irlanda vamos encontrar uma equipa aguerrida, muito forte, com estádio cheio. É uma equipa que trabalha muito, muito forte no espaço aéreo e nas transições, no ataque rápido”.

Sublinhando que algumas das novidades da convocatória se prendem com recuperação de lesões e momentos de forma, o seleccionador (que desta vez deixou de fora, entre outros, os médios Sérgio Oliveira e Otávio) lembra que tem muitas opções de qualidade para várias posições. E justificou desta forma a chamada de Renato Sanches.

“Deixar de fora jogadores que têm correspondido muito bem aqui na selecção [não é fácil]... O Renato tem características muito especiais, empresta ao jogo determinadas coisas, é um jogador um pouco selvagem no bom sentido da palavra”, detalhou, exemplificando que também no ataque abdicou de talentos como Pedro Gonçalves, Gonçalo Guedes ou Francisco Trincão.