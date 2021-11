FC Porto alcança segunda vitória na FIBA Europe Cup

“Dragões” venceram o Szolnoki por 76-68 e estão a dois pontos do líder do Grupo H.

O FC Porto alcançou nesta quinta-feira a segunda vitória no Grupo H da FIBA Europe Cup, depois de se impor aos húngaros do Szolnoki, por 76-68. No Dragão Arena, a equipa portuguesa consolidou a segunda posição no Grupo H, após a 4.ª jornada, a dois pontos do líder.

Num primeiro tempo com ascendente inicial dos “dragões” e resposta pronta dos visitantes, o marcador foi alternando sem grandes desequilíbrios e o intervalo chegou com um empate (40-40).

Two great battles tonight, but the bottom line reads this:

?? @FCPorto

?? @parmabasket



?? Read all about it:https://t.co/VDWP9Co5bp — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) November 4, 2021

No segundo tempo, o FC Porto acelerou para uma vantagem de 11 pontos (60-49), com a qual iniciou o quarto período, tendo conseguido manter distâncias no marcador e confirmar o segundo triunfo em casa na prova.

Charlon Kloof (27 pontos, sete ressaltos e sete assistências) e Rashard Odomes (22 pontos e seis ressaltos) estiveram em particular destaque na equipa portuguesa, que volta a competir no sábado, frente ao Illiabum, para o campeonato nacional. Na FIBA Europe Cup, o próximo compromisso é com o Oradea, no dia 9 de Novembro, na Roménia.