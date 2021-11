Benfica em desvantagem na terceira ronda da Liga dos Campeões

O Benfica entrou a perder na terceira ronda de qualificação da Liga dos Campeões de voleibol, saindo derrotado nesta quinta-feira, por 2-3, diante do Cez Karlovarsko, em Lisboa.

Depois de ter já ultrapassado duas eliminatórias de apuramento nesta trajectória europeia, o campeão português proporcionou um jogo equilibrado frente aos checos, com excepção do primeiro parcial (16-25), marcado por muitas faltas ofensivas.

No segundo set, o Benfica reagiu e chegou a dispor de uma vantagem de cinco pontos a meio do parcial, mas não resistiu a uma excelente réplica do Cez Karlovarsko, que voltou a impor-se, desta feita por 22-25. O mesmo resultado que se verificou no terceiro set, mas a favor dos “encarnados”, ancorados nas acções de serviço de Lucas França.

Assistiu-se, então, ao parcial mais longo do jogo, num período com um cartão vermelho para cada lado, algumas falhas no serviço e um Benfica que soube resistir até final, levando a melhor por 28-26, com um ás.

Chegadas ao set decisivo, as “águias” não entraram bem e permitiram ao adversário ma vantagem de quatro pontos, que conseguiriam anular mais tarde, forçando o empate a 12 pontos. As três últimas acções da partida, porém, penderam para os checos, que ganharam por 12-15 e partem em vantagem para a segunda mão da eliminatória, no próximo dia 10.